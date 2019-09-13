Председатель ТСЖ «Дубровский» осужден за хищения

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор в отношении 60-летнего председателя гаражно-строительного потребительского кооператива «Дубровский». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как было доказано в суде, председатель с января 2010 года по ноябрь 2012 года, занимая указанную должность, обманным путем присвоил более 1,7 млн. рублей. В частности, он похитил у граждан под предлогом строительства гаражных боксов около 1,5 млн. рублей. По той же преступной схеме председатель завладел еще 120 тыс. рублями своего знакомого. Позже, он за 115 тыс. рублей продал гаражный бокс еще одному потерпевшему. При этом виновный, не имел ни какого права на распоряжение указанным имуществом.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 25 тыс. рублей, а также взыскал причиненный потерпевшим материальный ущерб.