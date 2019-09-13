Нарушивший законодательство о коррупции ТК «Союз» допустили к участию в госзакупках

Оштрафованное за нарушение антикоррупционного законодательства ООО «Торговая компания «Союз» было необоснованно допущено к проведению госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в апреле этого года организация была оштрафована на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от своего имени (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). В соответствии с законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении него был установлен запрет на участие в закупке в течение двух лет. Несмотря на это организация приняла участие в закупке на поставку учебников и другой печатной продукции на территории девяти районов, была признана победителем аукционов и с ним заключались муниципальные контракты.

Марина Ковалева