Мурат Кумпилов: «Мы должны усилить работу по реализации национальной стратегии опережающего развития»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе Московского финансового форума. Его главная тема – формирование условий для опережающего развития экономики страны. Форум проводится в четвёртый раз под эгидой Министерства финансов РФ и Правительства Москвы.

Актуальные вопросы финансово-экономической политики государства обсуждались в рамках сессий и круглых столов; спикерами выступили руководители федеральных ведомств, госкорпораций, губернаторы, представители крупных российских и зарубежных компаний.

Дискуссии были посвящены реализации национальных проектов в регионах, развитию предпринимательской активности и расширению мер стимулирования бизнеса, совершенствованию системы господдержки предпринимателей, а также повышению производительности труда.

Первый день Московского финансового форума завершился пленарной сессией «Российская экономика: возможности для опережающего развития», в которой приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Мэр Москвы Сергей Собянин, Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители финансовой сферы и бизнес-сообщества.

Председатель Правительства РФ в своём выступлении сделал акцент на вопросах формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций. В настоящее время идёт пересмотр соответствующего законодательства, продолжается формирование справедливой конкурентной среды, снижение административной нагрузки, создание благоприятных условий для возвращения отечественного бизнеса в национальную юрисдикцию.

Комментируя мероприятия форума, Глава Адыгеи приветствовал решения правительства страны, касающиеся совершенствования мер господдержки предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности бизнеса, привлечения инвесторов.

«Правительство страны готовит законопроект, направленный на стимулирование инвестиций в экономику государства. Он будет давать гарантии неизменности условий бизнесу. Принятие документа планируется осенью. В Адыгее мы должны усилить работу по всем обозначенным задачам для реализации национальной стратегии опережающего развития. Сегодня в республике многое делается для улучшения инвестиционного климата, и бизнес активно реагирует на позитивные изменения. Примером тому служит реализация компанией ИКЕА на территории Адыгеи крупнейшего в России инвестпроекта – строительство и расширение СТЦ «МЕГА Адыгея». Кроме того, Госкорпорация Росатом строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона также подчеркнул, что руководство республики намерено и в дальнейшем обеспечить максимальное содействие бизнесу, совершенствование механизмов поддержки предпринимательства, снижение административных барьеров.