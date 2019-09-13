Губернатор Андрей Травников принял участие в благотворительной акции компании S7 по высадке деревьев

Забота о сохранении лесов, о восстановлении их площади давно стала доброй традицией Новосибирской области. Только в сентябре этого года в регионе будет высажено 80 тысяч деревьев хвойных пород. Четвертую часть из них — 20 тысяч штук — сегодня, 13 сентября, на территории Коченевского лесничества высадили в рамках благотворительной акции «Мы — Сибирь», волонтерского проекта «Посади лес». В высадке саженцев сосны приняли участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров группы компаний S7Group Владислав Филёв.

Приветствуя участников акции — волонтеров, представителей Межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА», авиакомпании S7 — «Сибирь», социально ответственных бизнес-компаний, — Губернатор напомнил, что Правительство Новосибирской области реализует комплекс мероприятий по сбережению и увеличению лесных массивов. Но самое главное заключается в том, что большую готовность и желание принять участие в различных экологических инициативах по сохранению наших лесов проявляют жители. Именно поэтому каждый год растёт количество участников таких акций, как Всероссийский день посадки леса, «Живи, лес».

«Мы всегда говорим о том, что подобные акции носят и информационно-пропагандистский характер, они призваны привлечь внимание большого круга жителей к проблеме сохранения, восстановления лесов. И здорово, что эти акции находят сторонников: к ним присоединяются многие предприятия, трудовые коллективы. Сегодня акцию организовала компания S7, вернувшая на период ее проведения себе прежнее название — «Сибирь», — сказал Губернатор.

В августе этого года, откликнувшись на беду соседних регионов, где всё лето бушевали лесные пожары, авиакомпания S7 запустила собственную благотворительную акцию под девизом «Мы – Сибирь». Средства на высадку миллиона деревьев в сибирских регионах были собраны менее, чем за месяц. Стартовой площадкой проекта стала Новосибирская область. «Наш дом — Новосибирск. Начать отсюда было правильно и по-честному», — отметил Владислав Филёв.

Губернатор поблагодарил руководство авиакомпании S7 и всех ее сотрудников за организацию и проведение этой акции, отметив, что в течение следующих двух недель деревья будут высажены ещё на 17 гектарах в Коченёвском и Сузунском лесничествах: 20-21 сентября 2019 года на территории Коченёвского лесничества посадка леса на общей площади 7 га; 27-28 сентября 2019 года на территории Сузунского лесничества посадка леса на общей площади 10 га. А затем акция шагнёт за пределы нашей области и продолжится в пострадавших регионах.

На посадку деревьев средства авиакомпанией в специальный фонд отчислялись по 100 рублей с каждого билета, проданного по сибирским направлениям, а также добровольные отчисления. Авиакомпания заключила договор с Межрегиональной общественной экологической организацией «ЭКА», которая будет реализовывать проект. Проект по восстановлению лесов компании «Сибирь» рассчитан на два года.