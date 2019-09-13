Посещаемость ТЦ Екатеринбурга перед 1 сентября выросла на 8,8%

По данным компании Watcom, Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) в последнюю неделю перед 1 сентября торговых комплексах Екатеринбурга вырос на 8,8%. При этом если сравнивать показатели с прошлым годом, то Shopping Index снизился на 0,7%. Прирост к началу учебного года составлял 1.2%.

В Москве этот показатель составил +6,4%. По словам гендиректора компании Романа Скороходова, в целом Shopping Index в Екатеринбурге ведет себя «довольно стабильно». «В отличие от Москвы, здесь не было такого падения в 2014 году, и конкуренция между объектами и новыми форматами не столь острая»,— сообщил он.