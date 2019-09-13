В Татарстане с 15 сентября ожидается похолодание

Завтра, 14 сентября, в Татарстане будет последний день «бабьего лета», говорится в сообщении Гидрометцентра. Днем погода будет летняя, а температура поднимется до 26 градусов. При этом возможны небольшой дождь и гроза.

Затем, по прогнозам синоптиков, Татарстан будет под воздействием атлантических циклонов. 15 сентября через Татарстан пройдет холодный волновой фронт. В этот день ожидаются дожди, грозы и кратковременные усиления ветра. Ночью температура опустится до 7-12 градусов выше нуля, днем покажет 13-18 градусов.

16 сентября в Татарстане сохранится дождливая погода. Ночью минимальные температуры воздуха составят +3..+8°, максимальные днем +12..+17°. Похожая погода прогнозируется 17-18 сентября, уточнили в Гидрометцентре.

"Ъ-Казань"