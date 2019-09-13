Краснодар и край более чем на 90% готовы к отопительному сезону

В Краснодаре из 236 котельных к отопительному сезону 2019-2020 годов готово 218 объектов. Это около 92%, сообщают в мэрии. По данным краевой администрации, к работе в регионе готовы более 2,5 тыс. котельных, что составляет 91,3% от их общего количества.

По словам директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара Владислава Белогог, в настоящее время в столице Кубани по жилищному фонду готовность котельных составляет 93% (из 6762 многоквартирных домов подготовлены 6278), по тепловым сетям — 93% (из 1350 км тепловых сетей подготовлены 1255,5 км), по водопроводным сетям — 83% (из 1667 км водопроводов подготовлены 1379 км), по канализационным сетям — 95% (из 1089 км водоотводящих сетей готовы 1032 км), по сетям энергоснабжения — 76% (из 1190 км сетей электроснабжения готовы 904,4 км), по трансформаторным подстанциям — 78% (из 295 подстанций готовы 230), по сетям газоснабжения — 91% (из 5083,24 км газопроводов готовы к зиме 4625,74 км).

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского, до конца текущего года будут заключены концессионные соглашения по развитию систем теплоснабжения в Северском, Красноармейском, Крыловском, Калининском, Успенском, Курганинском, Новокубанском районах, а также в Горячем Ключе. В течение 10 лет котельные в этих муниципалитетах будут полностью обновлены, инвестиции составят 1,4 млрд руб.

В крае, по словам господина Вороновского, создан постоянно действующий резерв мобильных электрических станций. Всего имеется в наличии 1630 независимых резервных источников электрической энергии, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом.

Василий Хитрых