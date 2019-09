14 сентября в селе Петропавловское Веневского района Тульской области пройдет фестиваль «Русский Вудсток», посвященный 50-летию самого известного рок-форума под открытым небом. Попытки продюсера оригинального Вудстока Майкла Лэнга устроить юбилейные торжества в США провалились, и «Русский Вудсток» — фактически единственный большой фестиваль, приуроченный к славной дате. Наряду с многочисленными российскими музыкантами под Тулой выступят и несколько участников фестиваля 1969 года. Борис Барабанов поговорил с одним из них — партнером Джо Макдональда по группе Country Joe And The Fish Барри Мелтоном по прозвищу The Fish.

— Вы помните, как в 1969-м Country Joe And The Fish получили приглашение сыграть на фестивале в Вудстоке?

— В период, когда составлялась программа фестиваля, у нас с Джо Макдональдом уже был настоящий бизнес-офис. Приглашение сыграть на фестивале поступило через наш менеджмент. Эд Денсон, наш менеджер, хоть и не играл никогда в группах, был полноценным партнером в нашем предприятии.

— Почему вы согласились?

— Точно не потому, что чувствовали, что наклевывается нечто «легендарное» — нет. Просто был заявлен фестиваль на 50 тыс. человек. Не то чтобы мы играли перед такой толпой каждый день, хотя в принципе опыт выступлений для больших аудиторий был как раз в тот период — в 1968–1969-м.

— Вообще, выступление на рок-н-ролльном фестивале под открытым небом было, наверное, рискованным делом по тем временам.

— В те времена таких фестивалей было полно. Но ничего сравнимого с Вудстоком по размерам до той поры не было.

Стандартной схемы проведения фестивалей и их строгого планирования тоже не наблюдалось. Я бы не сказал, что любой фестиваль был «рискованным» предприятием, но дело это в любом случае не из легких.





— Country Joe And The Fish вышли на сцену сразу после описанного во всех мемуарах и фильмах шторма, который чуть не стер фестиваль с лица земли. Что вы увидели со сцены?

— Днем раньше я уже проехал вдоль поля на лимузине и видел, как толпа растет буквально на глазах. Было очевидно, что успеть на наше выступление мы сможем, только если воспользуемся вертолетом. Размер толпы я смог оценить, только оказавшись прямо над ней. То есть люди были не только на поле перед сценой, но и в лесах, которые его окружали. Их со сцены видно не было. Я прилетел на фестиваль вместе с Джо Кокером. Надо сказать, что в те времена он не был таким уж известным исполнителем. Помню, я спросил организаторов: «Что это за парень?» А они говорят: «Да так, один англичанин, который будет выступать прямо перед вами».

— Это было лучшее выступление в истории Country Joe And The Fish?

— Я не могу об этом судить. Пусть мои выступления или концерты моих друзей оценивают зрители. Условия, в которых нам пришлось играть, были далеки от идеальных. Аппаратуру залило дождем ровно в тот момент, когда нам пора было выходить на сцену. И нам пришлось задержать выступление на несколько часов.

— С кем из других участников Вудстока вы подружились тогда?

— Ни с кем. Скорее встретил старых друзей, поджемовал с ними и вообще отлично оттянулся.

— Какой из фильмов о вудстокском фестивале вам нравится больше: старый, «Вудсток. Три дня мира и музыки», или тот, что вышел в этом году,— «Вудсток: три дня, изменившие поколение»?

— Честно говоря, я не очень хорошо знаю оба. Могу сказать, что мне гораздо ближе фильм про фестиваль «Monterey Pop», который снял Д. А. Пеннебейкер, недавно ушедший из жизни. По меркам фильмов о Вудстоке это, в общем, малобюджетная продукция. Но по уровню артистов, чьи выступления в нем запечатлены, он вполне выдерживает все сравнения.

— Вы знакомы лично с Майклом Лэнгом, одним из организаторов Вудстока, который в этом году все пытался провести юбилейный фестиваль?

— Лично — нет, но мы друзья в Facebook. Я гораздо лучше знал покойного Арти Корнфилда, партнера Майкла по Вудстоку. Жаль, что у Майкла ничего не получилось.

— Фестиваль «Русский Вудсток», на который вас пригласили, пройдет в общем-то далеко от Москвы, в загородном отеле около города Тула. Вас это не смущает?

— Ни в коей мере.

Сам оригинальный Вудсток был точно не для домоседов, и название такое вообще мало кто слышал до фестиваля. Тула находится в 200 км от Москвы — примерно такое же расстояние отделяет Вудсток от Нью-Йорка.





Моя музыкальная карьера насчитывает уже около 55 лет. Я много где выступал — размер населенного пункта и удаленность площадки от столиц меня не пугают.

— На фестивале вы будете выступать вместе с группой Алекса Карлина. Вы играли вместе до этого?

— Нет, но о нем очень хорошо отзывались люди, которым я доверяю. Он намного моложе меня. Но нас кое-что объединяет: он из Беркли, Калифорния. Я там провел несколько лет в молодости, да и от моего нынешнего места жительства туда всего час езды. Я послушал записи Алекса Карлина в интернете. Вопросов по профессиональной части у меня к нему нет. Я не сомневаюсь, что у нас с ним будет отличный звук, когда мы наконец-то встретимся в деле.