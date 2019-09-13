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«Водоканал Санкт-Петербурга» готов к возможным подтоплениям

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявили о готовности систем водоотведения города к приему дождевой воды. По прогнозам Гидрометцентра максимальный уровень осадков в Петербурге не должен превысить 10 мм, однако синоптики местами обещают до 18 мм.

Сегодня в городе дежурят 60 бригад филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга». На Парашютной улице установлены две передвижные насосные станции.

В управлении напомнили, что осадки не могут оперативно уйти в канализацию, поэтому локальные подтопления все же возможны.

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