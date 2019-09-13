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В Челябинске вывески исполкома «Единой России» и приемной Дмитрия Медведева облили зеленкой

Утром неизвестные бросили бутылки с зеленкой в вывески регионального исполнительного комитета «Единой России» по улице Свободы, 153 и офиса общественной приемной Дмитрия Медведева на Цвиллинга, 31. Об инцидентах сообщает пресс-служба реготделения партии.

Сотрудники офисов написали заявления в полицию. «В настоящее время мы изучаем запись с камеры видеонаблюдения, вызвали полицию. Также вызвана полиция. В обоих происшествиях будут разбираться правоохранительные органы»,- сообщили в реготделении «Единой России».

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