Посетитель напал с ножом на картину в Центре Помпиду

В парижском Центре Помпиду посетитель нанес несколько ударов резаком для бумаги по работе известного французского художника Даниэля Бюрена, сообщает Le Parisien.

Вандал, задержанный полицией, не дал никаких объяснений своему поступку. О личности его пока не сообщается. Ему предстоит пройти освидетельствование в психиатрическом центре внутренних дел.

Аналогичное нападение на картину произошло в мае прошлого года в Третьяковской галерее. Игорь Подпорин разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» металлическим столбиком ограждения и нанес несколько ударов по полотну. По заявлению галереи, полная стоимость реставрации обойдется в 20 млн руб. Вандал был пьян, а свой поступок он объяснил исторической недостоверностью картины. Господин Подпорин также заявил, что картина его раздражает.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иван Грозный и адвокат его вандал».

Алексей Тарханов, Париж