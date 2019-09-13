Вместо пермских телекомпаний на заводе Шпагина может появиться кинотеатр

Пермские телекомпании «ВЕТТА» и «Рифей-Пермь» не переедут на завод Шпагина, написал в Facebook пермский медиаменеджер Владимир Прохоров. По его информации, вместо телеканалов на завод переедет киностудия «Новый курс» Павла Печенкина.

Как сообщал ранее минкульт края, на втором этаже корпуса №1 механического цеха бывшего завода имени Шпагина планировалось разместить медиаофис пермских телеканалов «ВЕТТА» и «Рифей». При этом телестудия должна была разместиться в звукоизолированном помещении, в котором ранее проходила часть мероприятий Дягилевского фестиваля. Кроме того, телевизионщики смогли бы работать в офисах трехэтажного здания, прилегающего к этому цеху.

В ПФПГ (контролирует «ВЕТТА» и, по данным "Ъ-Прикамье", сейчас завершает сделку по покупке «Рифея») ситуацию не комментируют. Собеседник в краевой власти подтвердил, что телеканал на завод Шпагина не переезжает. По его данным, это было известно изначально.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что владельцы телекомпаний после финансовых подсчетов отказались от переезда: затраты на покупку «Рифея» и «ВЕТТА» оказались серьезными, и ремонт студии не окупил бы всю сделку, полагает собеседник.

В прошлом году бывший топ-менеджер «ВЕТТА» оценивал переезд одной телекомпании в 300 млн руб.

Господин Печенкин опроверг сведения о переезде на завод Шпагина «Нового курса». По его словам, обсуждается создание здесь кинотеатра по типу «Пермской синематеки». В случае его создания кинотеатр будет находиться под управлением «Нового курса».

Напомним, краевые власти в 2017 году за 444,5 млн руб. выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера. Планируется, что якорными резидентами этого пространства станут Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей (Музей пермских древностей), Музей современного искусства PERMM и театр «У Моста».