Башкирское УФСБ отсудило ущерб за затопленные помещения

Башкирское управление ФСБ в двух инстанциях арбитражного суда обязало БашРТС (входит в «Башкирскую генерирующую компанию» «Интер РАО») возместить службе 346,1 тыс. руб. ущерба за аварию на горячем водопроводе в Салавате. В результате утечки в июле 2017 года были затоплены подвальные помещения УФСБ по Салавату, на улице Октябрьской, 39. Перечень поврежденного имущества в материалах суда не уточняется. УФСБ пыталось решить вопрос с БашРТС в досудебном порядке, но претензия управления осталась без рассмотрения, отмечается в материалах дела.

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск УФСБ в июне, указав, что БашРТС «не обеспечила содержание тепловой сети в работоспособном состоянии».

В апелляционной жалобе компания-ответчик пыталась перенести ответственность на само УФСБ, заявив, что управление «не обеспечило надлежащее обслуживание здания, а именно, отсутствовала качественная гидроизоляция фундамента». Однако суд занял сторону спецслужбы. Однако суд этот довод отверг, сославшись на результаты судебной экспертизы, которая установила, что гидроизоляция наружных стен подвала соответствовала нормам.

Булат Баширов