Сбербанк открыл «Донецкой Мануфактуре М» кредитную линию на 1 млрд рублей

Ростовское отделение Сбербанка открыло возобновляемую кредитную линию на три года в размере 1 млрд руб. для ОАО «Донецкая Мануфактура М», производственного подразделения ТПК «ДМ Текстиль», сообщает пресс-служба банка. Средства пойдут на финансирование текущей деятельности предприятия. Помимо традиционных банковских продуктов, компания воспользуется продуктами экосистемы банка для маркетингового сопровождения брендов компании в интернете.

«Для максимально эффективного развития компании необходимы широкие финансовые возможности, и наше многолетнее сотрудничество с банком отвечает этим задачам», - передает пресс-служба слова управляющего директора ОАО «Донецкая Мануфактура М» Светланы Коваленко.

Фабрика по производству махровых и вафельных изделий ОАО «Донецкая

Мануфактура М» - производственная площадка ТПК «ДМ Текстиль». Доля рынка в

российском производстве махровой продукции составляет 82%.

выпускает домашний текстиль под шестью торговыми марками: «ДМ», «ДМ-люкс», «ДМ Текстиль», Cleanelly, Cleanelly Collection и Cleanelly Perfetto. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка компании составила 1,9 млрд. руб., чистая прибыль — 17,2 млн руб.

Дарья Голякова