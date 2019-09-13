В Краснодаре разработают велотранспортный каркас

Фото: соцсети

Краснодарский велоактивист Константин Трудик сообщил в социальных сетях, что с сегодняшнего дня начинается работа по разработке велотранспортного каркаса для генерального плана кубанской столицы.

«Внесением велотранспортного слоя в генплан мы заявляем о эпохе новой мобильности, где немоторизированные (или легкие) виды транспорта - велосипед, самокат и т.д. признаются самостоятельным и эффективным транспортом, которому нужна собственная инфраструктура», - пишет господин Трудик.

Предполагается, что будут разработаны магистральные велосипедные маршруты, призванные связать точки притяжения, а также транспортные узлы и зоны плотной застройки. Результат проводимого анализа скоро будет на Google-картах. По словам активиста, Краснодар будет развиваться на восток и ощутимо растягиваться, что также найдет отражение в разрабатываемом каркасе.

«Бежевым отмечены существующие и перспективные места плотной застройки, зеленым - рекреационные зоны, фиолетовым - зоны притяжения, голубым - пересадочные пункты. Оранжевый центр - это зона максимального приоритета вело-пешеходной инфраструктуры. Там планируется понижение скорости движения автотранспорта до минимума и максимальная плотность велодорожек. Красные линии - перспективные магистральные веломаршруты. Синие - перспективные второстепенные веломаршруты», - комментирует Константин Трудик размещенную в соцсетях схему.

Дмитрий Михеенко