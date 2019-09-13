СГК направила 2 млрд рублей на ремонт оборудования ТЭЦ

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о завершении ремонтной программы оборудования ТЭЦ. В этом году ремонтный фонд генерирующего оборудования составил более 2 млрд руб. (+250 млн руб. к предыдущему году), сообщает пресс-служба СГК.

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, на данный момент программа выполнена более чем на 80%: завершен капремонт 12 единиц основного оборудования ТЭЦ из 13, запланированных на этот год.

В числе крупных проектов 2019 года он назвал капремонт энергоблока на ТЭЦ-5 стоимостью более 150 млн руб., расширенный текущий ремонт котлоагрегатов на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 на 47 и 46 млн руб. соответственно, капитальный ремонт трех агрегатов на ТЭЦ-3 на 78 млн руб.

Холдинг СГК входит в группу компаний АО «СУЭК», ведет деятельность в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, республик Хакасия, Тыва. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла потребителям. На долю станций СГК приходится около 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

Оксана Павлова