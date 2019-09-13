Сотрудник авиационной базы в Тихорецке осужден за попытку подкупить оперативника ФСБ

Прикубанский суд Краснодара вынес приговор Дмитрию Шевцову, гражданскому сотруднику учебной авиационной базы ВВС России (город Тихорецк), который признан виновным по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и оштрафован на 200 тыс. руб. Суд признал, что господин Шевцов передал 50 тыс. руб. оперативнику УФСБ России по объединениям Дальней и Военно-транспортной авиации, чтобы тот скрыл факты хищения авиационного топлива. Кроме того, у подсудимого были изъяты патроны, за что он получил наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев.

Как следует из приговора, Дмитрий Шевцов познакомился с оперативным работником ФСБ в конце 2018 года, при одной из встреч сотрудник авиабазы предложил ежемесячно выплачивать оперативнику суммы от 50 до 100 тыс. руб., чтобы тот он заблаговременно, за 2-3 недели, сообщал о том, что собирается проводить оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления хищения авиационного топлива на территории учебной базы. Оперативник, понимая противоправный характер предложения Дмитрия Швецова, записал беседы с ним на диктофон и доложил руководству. Дальнейшие события проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов, во время встречи в кафе «Грибоедов» в краснодарском ТРЦ «Красная площадь» Дмитрий Шевцов передал сотруднику ФСБ конверт, в котором находились 50 тыс. руб., после чего он был задержан. Свою вину в совершении преступления подсудимый признал, приговор суда не обжаловал. Таким образом, решение Прикубанского суда вступило в силу.

Анна Перова, Краснодар