«Пучок как у Златана» напомнил о границах полномочий

За школьника с нестандартной прической в Красноярском крае вступились в региональном правительстве. Пучок на голове едва не стал причиной отстранения четвероклассника от занятий. Руководство школы предложило ребенку либо сменить внешний вид, либо перейти на домашнее обучение. Региональные и федеральные власти назвали это нарушением прав ученика.

10-летний Прохор из Сосновоборска — фанат футболиста Златана Ибрагимовича. У ребенка выбриты виски, и, как у его кумира, волосы на макушке собраны в пучок. Такой способ самовыражения не оценило руководство школы. Ведь в уставе заведения прямо сказано: «запрещаются экстравагантные стрижки и прически (дреды, ирокезы и прочее), окрашивание волос в яркие неестественные цвета». На ребенка пыталась повлиять завуч, она даже принесла ему распечатку статьи из газеты «Карельская Губернiя» под названием «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?». Ее автор, к слову, предупреждает, что такая прическа может стать «последним этапом в серии гендерного переопределения». Завуч призналась СМИ, что даже замеряет длину челки у учеников-мальчиков и не стесняется этого.

При этом в футбольной секции к внешнему вида ребенка никаких претензий нет, рассказал «России 24» тренер Прохора Андрей Коломеец: «Прохор — очень креативный футболист, который ищет всегда много интересных решений на поле.

И мы никогда никого на эту тему не ограничивали.





Кроме самого Прохора, есть еще другие ребята, у которых интересные прически».

Когда в школе поняли, что родители одобряют прическу сына и не собираются ничего менять, то предложили перевести его на домашнее обучение. Родители в ответ обратились в прокуратуру. Скандал дошел до регионального министерства образования. Глава ведомства Светлана Маковская лично встретилась с родителями школьника и извинилась, назвав стрижку личным делом ребенка. А от школы потребовали пересмотреть устав. Отреагировали и в Минпросвещения. Там заявили, что в школьных уставах могут содержаться только рекомендации, но не запреты.

Нестандартный внешний вид может стать проблемой для школьников не только в регионах, но и в Москве. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич рассказал, что с такими сложностями столкнулась и его дочь: «У меня младшая дочь с детства отличается тем, что у нее свой взгляд на то, как нужно одеваться, какую прическу носить. В первых двух классах были определенные проблемы в школе даже не столько со стороны учителей, сколько со стороны детей, которые не совсем принимали такую независимую форму подачи.

К счастью, в третьем классе мы перешли в маленькую частную школу, где отношение к детям куда более терпимое.

И вот в четвертом классе наш ребенок ходит с абсолютно серо-буро-малиновым набором волос на голове — это абсолютно приемлемо».

Ограничивая доступ к образованию из-за внешнего вида, руководство школы превышает полномочия, убежден учитель Леонид Перлов: «Закон “Об образовании” гарантирует любому ребенку право на образование. У парня выбриты виски — у меня полшколы таких ходит. Нет криминала в этом. Он этим осуществляет помеху другим учащимся? В данном случае директор явно превысил полномочия».

А пока Следственный комитет проверяет действия директора школы Сосновоборска, в соцсетях проходит флэшмоб в поддержку мальчика. Пользователи призывают Златана Ибрагимовича защитить Прохора, но футболист пока не отреагировал.

Интересно, что самому Златану Ибрагимовичу тоже советовали сменить прическу. По данным СМИ, Сильвио Берлускони, когда-то владевший клубом «Милан», рекомендовал футболисту отказаться от хвоста, потому что так он якобы выглядит как самурай. Но швед не прислушался к совету.

Яна Пашаева, Яна Лубнина