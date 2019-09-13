Торги по реализации имущества кубанского ООО «Возрождение-Агро» не состоялись

На открытый аукцион по продаже имущественного комплекса производственно-технологической компании «Возрождение-Агро» не было подано ни одной заявки. В связи с этим, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги признаны несостоявшимися. Начальная стоимость единого лота, куда был включен производственно-технологический комплекс ООО «Возрождение-Агро», составляла 119,3 млн руб.

Это уже повторные несостоявшиеся торги по реализации имущественного комплекса кубанского ООО «Возрождение-Агро». Предыдущие были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок в июле этого года. Тогда имущественный комплекс аграрного предприятия был выставлен за 167,2 млн руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Возрождение-Агро» зарегистрировано в Приморско-Ахтарском районе Кубани и в настоящее время проходит конкурсные процедуры в рамках банкротного производства. По данным на конец 2017 года, убыток предприятия составил 32,8 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года после мер прокурорского реагирования работникам ООО «Возрождение-Агро» выплатили 2,5 млн руб. задолженности по заработной плате.

Дмитрий Михеенко