Во вселенную Levi`s вошли кожаные сумки

Обувь Levi`s уже успела зарекомандовать себя с хорошей стороны, теперь на очереди сумки. В первую коллекцию линии L-Bag вошли пять кожаных сумок ручной работы. Дизайн был разработан в Сан-Франциско, производство — в Вероне (Италия) на фабрике LCB, партнера бренда по работе с премиальными линиями. В коллекцию вошли такие модели, как поясная сумка, сумка-седло сразу в двух цветовых решениях и размерах, сумка-кроссбоди и сумка-тоут.

Несмотря на то что бренд устойчиво ассоциируется с изделиями из денима, кожа также часть ДНК Levi`s. Основатель компании Леви Штраусс начинал свою карьеру в качестве галантерейщика, продавая кожаные сапоги, ремни и перчатки фермерам и шахтерам еще в 1853 году, то есть за 20 лет до начала производства одежды из денима.

Коллекция сумок появилась в продаже в магазинах Levi`s в ТРЦ «Европейский» и «Цветной» и на сайте бренда.