Обновился состав правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

Избран новый состав правления Челябинской региональной общественной организации и областной ассоциации «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП) на отчетно-выборной конференции, состоявшейся сегодня.

Членами правления общественной организации стали председатель регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров и генеральный директор ООО «Уральские кондитеры» Марк Гроо. Исключены из состава бывший вице-губернатор Сергей Комяков и член совета директоров ОАО «Вишневогорский ГОК» Алексей Белошицкий. Остальные 18 членов правления сохранили свои места.Состав правления ассоциации увеличен с 10 до 13 человек. Туда вошли гендиректор АО «Златоустовский машиностроительный завод» Антон Лобанов, распорядительный директор АО «АЗ «Урал» Павел Яковлев и гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций» Юрий Федоров. Вице-президентом ассоциации назначен председатель совета директоров ООО «УК "Южуралзолото группа компаний"» Константин Струков.

Кроме того, в СПП появится новый комитет – по цифровизации. Его возглавил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев. Ликвидирован комитет по ресторанному, гостиничному бизнесу и туризму.

Исполнительный директор челябинского СПП Павел Киселев также сообщил, что с 10% членами союза «потеряна связь» – они не проявляют никакой активности и не платят членские взносы. Решение по ним планируется принять на ближайшем заседании организации.