Шелковый путь начинается в Красноярске

В Красноярске прошла конференция по бизнесу с Китаем, на которой состоялся телемост между красноярскими бизнесменами и представителями Canton Fair в Гуанчжоу.

12 сентября гранд-холл «Сибирь» стал местом встречи деловой элиты города. Десятки импортеров, экспортеров и тех, кто пока еще только планирует заниматься внешней торговлей, собрались, чтобы послушать лучших экспертов по бизнесу с Китаем, обсудить нюансы сотрудничества с этой страной, получить ответы на насущные вопросы ВЭД.

Открыл конференцию организатор и модератор — исполнительный директор Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов. Во вступительном слове он привел статистику торговли с Китаем: рассказал о рекордном товарообороте прошлого года в $108 млрд, о развитии торговых отношений в текущем году, о торговле с провинцией Гуандун и о том, что россияне занимают 6-е место по количеству посетителей Кантонской ярмарки.

Конференция проходила при поддержке краевого правительства. С приветственным словом выступила заместитель начальника управления внешних связей губернатора Красноярского края Ольга Алексеевна Царева. После приветствия она презентовала китайской стороне инвестиционные проекты края.

Сразу после этого начался телемост. Представитель Центра внешней торговли КНР г-н Хуан Чанцзе на русском языке презентовал Canton Fair, которая через месяц откроется в Гуанчжоу. Было рассказано, как проходит выставка, как ее посетить и какие возможности она открывает перед красноярскими предпринимателями.

Все большее место в российском импорте из Китая занимает высокотехнологичная продукция. Кроме того, наши компании часто заказывают на фабриках КНР производство товаров под собственными брендами. Об этих возможностях рассказали в ходе телемоста представители двух компаний: Wanbao (холодильное оборудование) и HD Electronics (телевизоры). Красноярцы узнали о преимуществах размещения производства на фабриках Wanbao и HD Electronics и об особенностях импорта их продукции. Оказалось, что HD Electronics уже экспортирует телевизоры в Россию, а Wanbao производит холодильники для крупнейших брендов. В частности, для Haier.

Красноярцы задали китайским менеджерам вопросы о контрактном производстве, импорте, обмене технологиями. А модератор конференции Максим Кузнецов отметил, что в Красноярском крае производят холодильники «Бирюса» и этой компании наверняка будет интересно сотрудничество с Wanbao.

Много было вопросов и к г-ну Хуан Чанцзе. Причем как от импортеров, так и от экспортеров Красноярска. Производители интересовались, как участвовать в ярмарке со стендом, выясняли организационные моменты по стоимости участия, процедуре подачи заявки, необходимым документам и т.д. Владелец завода по производству органических продуктов питания рассказал, что стенд на Canton Fair для него — не столько способ выйти на рынок Китая, на который он уже экспортирует продукцию, сколько витрина в мир.

Завершила конференцию ведущий эксперт по импорту и экспорту, руководитель ВЭД-отдела компании «ВЭД Агент» Анна Андрющенко. Анна рассказала, что трижды посещала Canton Fair, а ее компания не пропускает ни одной Кантонской ярмарки с 2012 года. По словам эксперта, выставка полезна для всех. Новичкам ее посещение позволяет познакомиться с товарами со всего Китая и других стран. А для импортеров со стажем это повод встретиться с поставщиками, ознакомиться с их новинками, посмотреть продукцию конкурентов и т.п. Анна сравнила посещение Canton Fair с экскурсией по Эрмитажу: «Ты только думаешь, что пройдешь крупнейшую выставку Китая за один день, но это невозможно и за 5 дней. Поэтому важно заранее составить четкий план посещения. Иначе можно получить плохое впечатление от Кантонской ярмарки и рассказывать потом, что там все не систематизировано, что на самом деле совсем не так. Нельзя пробегать мимо стендов, которые заинтересовали, думая «потом вернусь», потому что ты не вернешься. Нужно обмениваться контактами сразу же. Для каталогов участников лучше взять с собой чемодан на колесиках, так как каталогов будет много. Посещение Canton Fair стоит от 80 тыс. руб. Это немалые деньги и важно выжать из поездки в Гуанчжоу все. Поэтому нужно совмещать посещение Canton Fair с чем-то еще. Кто-то успевает между сессиями слетать на Хайнань. Другие едут на три дня в соседний Гонконг на другие интересные крупные выставки. Третьи успевают съездить на фабрики поставщиков». Г-жа Андрющенко также сделала акцент на конкурентных преимуществах, которые дает посещение Кантона: «Чтобы победить в конкурентной борьбе, нужно знать про «подводные камни» импорта».

Участникам и гостям конференции рассказали об изменениях правил сертификации и сложностях с оформлением. На конкретном примере привоза партии портативных блендеров, сертификат на которые стоит от 115 тыс. рублей, эксперт показала, что при ввозе пробной партии в 100 блендеров они окажутся «золотыми». Блендеры — пример хайпового товара, где важно успеть первым. Поэтому ключевым моментом становится скорость доставки. Самая быстрая логистика — перевозки по ж/д. Они в среднем в полтора раза быстрее логистики море + ж/д. Есть только один недостаток ж/д доставки — цена. Вот почему важно использовать ж/д маршруты, субсидируемые китайским правительством, и экономить на логистике.

Благодаря таким выступлениям и телемосту участники конференции получили главное, зачем пришли на нее — практические знания, которые станут драйвером их бизнеса.

Завершилась конференция кофе-брейком, во время которого участники в неформальной обстановке обсудили итоги конференции и возможности сотрудничества.

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