В Нижнем Тагиле обнаружили около 11 тонн контрафактного алкоголя

В Дзержинском районе Нижнего Тагила (Свердловская область) сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 11 т поддельной алкогольной продукции. По данным пресс-службы ведомства, алкоголь нашли в жилом доме в двух помещениях, предусмотренных для парковки автомобилей.

Там обнаружили коробки с водкой известных марок, разлитой в бутылках емкостью 0,5 и 5 л в пластиковой таре. Часть продукции была без акцизных марок, часть — с поддельной маркировкой. Всего около 4 тыс. бутылок. Здесь же оперативники обнаружили 11 канистр по 10 л каждая с этиловым спиртом. Рядом с жилым домом сотрудники ФСБ и полиции обнаружили и задержали «Газель», груженую коробками с таким же алкоголем. По подсчетам сотрудников полиции, в машине находилось около 4 т спиртосодержащей продукции, еще почти 5,3 тыс. л — на складе.

«Собственник жилого помещения пояснил оперативникам, что сдает в аренду гаражные помещения, а водитель машины – что только занимается грузоперевозками. По их словам, никакого отношения к изъятому алкоголю они не имеют»,— рассказали в МВД. В том же доме задержали двух мужчин, хранивших контрафактный алкоголь в гаражных боксах в гаражно-строительном кооперативе по улице Докучаева и ГСК по улице Ватутина. Там полиция обнаружила не только водку и коньяк, но и виски, а также вино различных марок. Ведомство устанавливает собственников изъятого алкоголя и каналы сбыта контрафактной продукции, сообщили в пресс-службе.