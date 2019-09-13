Журналисты и акционер Le Monde не могут договориться о редакционной независимости

Один из основных акционеров французской газеты Le Monde, чешский миллиардер Даниел Кршетинский, скорее всего, не станет подписывать соглашение с журналистами о сохранении газетой редакционной независимости, пишет Financial Times (FT). Тем самым кризис в одной из ведущих французских газет, десятипроцентная доля в которой была куплена господином Кршетинским в октябре прошлого года, усугубляется. Несколько дней назад 460 журналистов и редакторов Le Monde подписали письмо, требующее от владельцев газеты гарантировать ее редакционную независимость.

Переговоры между журналистами и владельцами газеты, в число которых, помимо господина Кршетинского, входят французский медиамагнат Ксавье Ниель и глава инвестиционной компании Lazard Матье Пигасс, идут уже 11 месяцев. Господин Ниель уже подписал соглашение, господин Пигасс, как и Даниел Кршетинский, пока не поставил подпись под ним. FT приводит слова источника, близкого к господину Кршетинскому, который сообщил, что тот, «вероятно, не подпишет соглашение в его нынешней форме» и считает его «экономически нерациональным». Господин Пигасс отказался от комментариев.

Также миноритарным акционером Le Monde является группа журналистов и других сотрудников газеты — так называемая группа независимости: эта группа настаивает на сохранении газетой независимости. Покупка доли господином Кршетинским стала неожиданностью для сотрудников газеты. «Никогда в истории новый акционер не присоединялся к Le Monde без одобрения ее журналистами»,— цитирует FT источник, близкий к газете. «Наш ключевой актив — доверительные отношения между нашими читателями и журналистами,— заявил издатель Le Monde Луи Дрейфус.— Редакционная независимость является центральным элементом нашей бизнес-модели и уровня доверия к газете. Без нее мы ослабим это доверие и нашу экономическую модель».

Яна Рождественская