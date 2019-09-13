Серийный убийца из Новосибирска проведет остаток жизни в тюрьме «Снежинка»

Новосибирский серийный убийца Евгений Чуплинский, осужденный на пожизненный срок, конвоирован в колонию особого режима «Снежинка» Хабаровского края. Об этом «Ъ» рассказала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

Свою названию тюрьма получила из-за расположение корпусов — они построены в форме семиконечной звезды. Она находится в поселке Эльбан и рассчитана на 800 мест.

По материалам дела на счету Евгения Чуплинского, ранее служившего в милиции, 19 доказанных убийств женщин, которые были совершены с 1998 по 2006 год. Злоумышленник на своей «восьмерке» привозил понравившуюся ему женщину в безлюдное место и после интимной близости убивал. Тело он расчленял, а останки разбрасывал. Задержать Евгения Чуплинского удалось только в 2016 году, через десять лет после его последнего убийства. К тому времени на причастность к совершению преступлений были проверены более 5 тыс. мужчин, допрошены свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Бывший милиционер сначала дал признательные показания, а затем отказался от них.

По его ходатайству дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей. Все 12 присяжных признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения. Основываясь на обвинительный вердикт присяжных, суд Новосибирский областной суд приговорил Чуплинского к пожизненному лишению свободы в колони особого режима.

Константин Воронов