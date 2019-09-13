Масштабные военные учения начались в полигоне «Мулино» в Нижегородской области

Сегодня на полигоне «Мулино» в Володарском районе Нижегородской области началось совместное оперативное учение российских и белорусских военнослужащих «Щит Союза-2019», сообщает пресс-служба Западного военного округа. В нем принимают участие около 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц техники.

Руководят учением командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и начальник Генерального штаба вооруженных сил–первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев.

Цель военный сборов – повышение уровня готовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям по обеспечению военной безопасности.

Учение пройдёт в два этапа: органы военного управления спланируют применение войск, а соединения и воинские части обнаружат и уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы противника. Кроме того будут вестись оборонительные действия и стабилизирована обстановка. Сегодня подразделения российских и белорусских военнослужащих завершили сосредоточение в районе проведения учения, провели подготовку и боевое слаживание.

Виктория Александрова