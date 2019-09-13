Бывшего замначальника барнаульского штаба Алексея Навального допросили по делу ФБК

Бывшего заместителя руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Барнауле Ольгу Фотиеву отпустили с допроса из следственного комитета после подписки о неразглашении информации. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег, полученных преступным путем, Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом «Ъ» рассказала сама Ольга Фотиева.

По словам девушки, дверь в квартиру сначала пытались взломать, но позже она открыла ее сама: «В квартире осматривали все, но не переворачивали вверх дном. Изъяли два телефона и ноутбук, после увезли на допрос». Она отметила, что цели обыска не поняла, так как «штаб закрыли весной 2018 года, два года я уже не имею к нему никакого отношения».

Помимо нее, сегодня утром прошел повторный обыск у руководителя новосибирского штаба Сергея Бойко, сообщила его финансовый уполномоченный Елена Носковец. Были изъяты телефоны и флешки. Во время обыска у его брата Вадима Бойко тоже изъяли телефон, жесткий диск и системный блок компьютера.

Напомним, что вчера обыски прошли в нескольких крупных сибирских городах — Омске, Томске, Красноярске, Иркутске и Кемерово. Силовики проверяли здания штабов и квартиры их сотрудников.

Юлия Сасевич