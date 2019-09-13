Полиция Татарстана задержала подозреваемых в обналичивании 126 млн рублей

В Татарстане полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в обналичивании свыше 126 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным правоохранительных органов, группа состояла из четырех жителей Казани, которые осуществляли незаконные финансовые транзакции без регистрации и лицензии на проведение банковских операций. Как считают в МВД, им удалось заработать с помощью обналичивания свыше 16 млн рублей. Во время обысков в квартирах подозреваемых и офисах организаций группы полицейские нашли и изъяли оргтехнику, которую использовали для платежей посредством систем банк-клиент,электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, а также наличные (почти 2 млн руб.).

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Им грозит лишение свободы до семи лет.

"Ъ-Казань"