За восемь месяцев 2019 года аэропорт Краснодара обслужил более 3 млн пассажиров

За восемь месяцев текущего года пассажиропоток в аэропорту Краснодара составил 3 062 295 человек. По данным пресс-службы аэропорта, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На внутренних направлениях услугами авиакомпаний воспользовались 2 377 610 человек (+9%), на международных – 684 685 (+18%).

17 августа аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров за сутки, услугами воздушной гавани на прилет и вылет воспользовались 18 423 человек.

Количество самолетовылетов за этот же период составило 12 431 операцию (+ 5%).

Объем обработанных грузов и почты составил более 5,3 тыс. тонн (+3%).

На внутренних линиях самыми востребованными направлениями стали рейсы в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи. Среди международных направлений лидировали Стамбул, Анталья, Дубай, Ереван и Ташкент.

Елена Рыжкова