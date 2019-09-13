«Гранком» запустил производство металлических порошков в Кулебках

«Дочка» «Русполимета» компания «Гранком» начала в Кулебаках Нижегородской области выпуск металлических порошков и изделий из них: металлорежущего инструмента, сферических порошков и сплавов. После выхода на полную мощность годовой объем производства составит 2,5 тыс. т порошка.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,16 млрд руб., из которых 750 млн руб. в качестве льготного займа предприятию предоставил Фонд развития промышленности РФ.

Как сообщает пресс-служба Фонда, производство продукции из металлических порошков отличается меньшей трудоемкостью, материалоемкостью и меньшей себестоимостью. Проект нацелен на замещение импорта: на данный момент доля иностранных производителей на рынке сферических порошков и сплавов составляет почти 100%. Предполагается, что «Гранком» займет 50% этого рынка в России.

В 2020 году компания планирует запустить вторую очередь завода и увеличить объем производства за счет приобретения дополнительного оборудования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гранком» было зарегистрировано в Кулебаках в 2013 году. Уставный капитал составляет 182,9 млн руб., основным видом деятельности является производство ферросплавов. Гендиректором является Артем Максимов, бенефициаром – Виктор Клочай (владеет ПАО «Русполимет»). По итогам 2017 года при выручке в 117,8 млн руб. прибыль компании составила 7,3 млн руб.

Ирина Андреева