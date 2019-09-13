12 сентября в возрасте 42 лет скончался прокурор Аннинского района Воронежской области Александр Быканов. Об этом сообщили в областной прокуратуре. На этой должности он проработал пять лет. Теперь временно исполнять обязанности прокурора района будет заместитель господина Быканова Владимир Пегарьков.

Старший советник юстиции Александр Быканов начинал работу в прокуратуре после окончания Воронежского государственного университета. В 1999 году он пришел в ведомство на должность помощника прокурора Кантемировского района. За примерную работу поощрялся генпрокурором и неоднократно — прокурором области, отметили в прокуратуре региона.

Олег Мухин