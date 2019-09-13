На Кубани с территории сельхозпредприятия украли технику на 350 тысяч рублей

В Щербиновском районе Краснодарского края сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи сельскохозяйственной техники. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился директор сельхозпредприятия с заявлением о краже с территории бригады карданных валов и насосов для полива. Общая сумма ущерба составила более 350 тыс. руб.

В совершении преступления подозревается 25-летний ранее судимый бывший работник фирмы. Правоохранители задержали его по месту жительства. Он рассказал, что ночью перенес технику в лесополосу, чтобы потом перевести ее к себе во двор. Технику изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Ему вручена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкции данной статьи предполагают до шести лет лишения свободы.

Василий Хитрых