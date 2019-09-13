Суд обязал ВУЗ-банк вернуть клиенту 5,4 млн рублей комиссии

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконной списанную ВУЗ-банком с клиента – строительной компании «Золотые ворота» из Верхней Пышмы – комиссию в размере 5,4 млн рублей. Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, 18 января компания «Золотые ворота» открыла расчетный счет в ВУЗ-банке. Однако уже 31 января она попросила банк перечислить 60,2 млн руб. (остаток средств) в связи с закрытием счета на свой счет в ином банке. ВУЗ-банк исполнил поручение, но списал 5,4 млн руб. комиссии (10% от остатка на счете). При списании комиссии банк сослался на действовавшие на момент расторжения договора тарифы (10% от остатка при переводе свыше 50 тыс. руб.) и ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Однако суд пришел к выводу, что поскольку ВУЗ-банк не предоставил сведений об отказе клиенту в проведении платежа по платежному поручению, то списанная при закрытии счета комиссия не связана с полномочиями банка, предусмотренными ФЗ-115. «Фактически за стандартное действие, не требующее каких-либо затрат и составляющее обязанность банка в силу закона, клиент обязан вносить значительную плату. Такое условие суд первой инстанции посчитал несправедливым договорным условием, ухудшающим положение истца, обеспечивающее ответчику более выгодное положение, позволившее ему получить необоснованное преимущество в виде платы в размере 5,4 млн руб.»,— указал в постановлении апелляционный суд.

По словам партнера международного центра защиты прав Globallaw Антона Мамаева, предприниматели часто сталкиваются с тем, что банки, заподозрившие их в сомнительных операциях, не только блокируют счета, но и взимают внушительные штрафы или комиссии при закрытии счетов. «Однако закон о противодействии отмыванию доходов предусматривает меры контроля, которые банк может применить к предпринимателю, но штрафы и комиссии в перечень этих мер не входят»,— подчеркнул юрист. Столкнувшись с такой ситуацией, клиенту следует обратиться в суд, предварительно направив в банк досудебную претензию с требованием возвратить незаконно удержанную комиссию. Можно через суд потребовать возврата удержанных денег, оплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, а также взыскать убытки, указал Антон Мамаев.

Судебная практика по таким спорам различается в зависимости от региона. В Свердловской области суды чаще встают на сторону клиента.