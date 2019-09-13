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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижнему придадут неолимпийской столичности

Город может стать центром мировых соревнований.

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Нижний Новгород рассматривается Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) как основная площадка для проведения игр 2024 года.


Нижний Новгород рассматривается Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) как основная площадка для проведения игр 2024 года. Такого рода соревнования проводятся с 1992 года, теперь – с периодичностью один раз в четыре года. Игры уже проходили в Бангкоке, Джакарте, Бонне и Ганновере, южнокорейском Пусане и литовском Шауляе. В 2020 году соревнования состоятся в Лиссабоне.

Решение о месте проведения игр 2024 года будет принято в середине ноября в Токио.

Нижний Новгород будет прекрасной столицей для проведения игр, - считает генеральный секретарь ТАФИСА Вольфганг Бауман.

Гендиректор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев сообщил, что Нижний Новгород - единственный городов в заявке от России. Страна готова принять столь масштабные соревнования, а конкуренты, узнав о нашей заявке, отказались бороться за право быть принимающей стороной, - рассказал Сенглеев.

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