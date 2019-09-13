Представитель Удмуртии в Совфеде РФ может стать председателем комитета совета по науке

Любовь Глебова, представляющая Удмуртию в Совете Федерации (Совфед) России, может стать председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, которое может стать вакантным в конце сентября-начале октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Представляющая в Совфеде Мосгордуму Зинаида Дагункина, возглавлявшая комитет с 2011 года, сложит с себя сенаторские полномочия, поскольку не переизбиралась в верхнюю палату. «Наибольшие шансы занять место главы комитета имеет первый зампред Драгункиной Лилия Гумерова, но весьма вероятно, что будет отдано предпочтение Любови Глебовой»,— сообщил источник.