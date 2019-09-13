В Краснодаре суд оштрафовал коллекторское агентство на 50 тыс. рублей

Арбитражный суд Краснодарского края назначил «Национальной службе взыскания (НСВ)» штраф в сумме 50 тыс. руб. за нарушение законодательства при осуществлении возврате просроченной задолженности (ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Суд установил, что сотрудники НСВ звонили жительнице Новороссийска Ирине Муратовой чаще, чем позволяет закон, к тому же Ирина Муратова не имеет просроченных долгов, а номер ее телефона попал к коллекторам ошибочно.

Как следует из материалов суда, ООО «Национальная служба взыскания» получила право требования долга от АО «ЮниКредит Банк» к другой жительнице Краснодарского края, однако по неизвестной причине коллекторы получили номер телефона Ирины Муратовой как контактный телефон должницы. В течение нескольких недель они звонили и посылали СМС-сообщения с требованием погасить долг, в связи с чем женщина пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов, которая составила протокол в связи с незаконными действиями НСВ.

Анна Перова, Краснодар