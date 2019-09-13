В Петербурге пройдет совещание с участием представителей 17 космических агентств

В период с 7 по 11 октября в Петербурге пройдет 42-е заседание правления и исполнительного секретариата Международной хартии по космосу и крупным катастрофам. В нем примут участие более 40 иностранных специалистов из 17 международных космических агентств, которые обсудят дальнейшие перспективы развития хартии и различные направления ее деятельности, сообщается на сайте госкорпорации Роскосмос.

Это уже второе заседание хартии, проведенное Роскосмосом на территории нашей страны. Первое состоялось в Москве в октябре 2016 года.

После петербургского заседания Роскосмос с октября 2019 года по апрель 2020 года примет на себя обязательства председательствующей организации в хартии и будет обеспечивать процесс оперативного предоставления данных дистанционного зондирования Земли пострадавшим в результате ЧС странам, а также поддерживать и координировать процесс взаимодействия участников хартии. Ее членом Роскосмос является с 2013 года.