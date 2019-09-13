Новый мэр Сочи отправил в отставку всех замов

Глава Сочи Алексей Копайгородский намерен полностью реформировать команду управленцев администрации города. Всех замов, назначенных предыдущим горадоначальником, он отправил в отставку, сообщает «Сочистрим». По некоторым данным, уже в первый день работы нового мэра замы написали заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой, а через два дня последовали отставки. Своими постами возможно, придется расстаться и руководителям администраций внутригородских районов Сочи.

При этом не исключается, что кто-то останется на своей должности. Сообщается, что с Алексеем Копайгородским прибыли несколько десятков человек, часть из которых могут быть назначены на муниципальные посты в администрации.

«Это обычный рабочий процесс, новый глава изначально отмечал, что будет формировать свою команду управленцев, поэтому никакой сенсации в происходящем нет. Не исключено, что кто - то из старых кадров и останется, но в целом команда обязательно обновится, и этот процесс уже начался. Конкретная конфигурация определится в самое ближайшее время»,-сообщили в мэрии Сочи.

Елена Рыжкова