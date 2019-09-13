В Нижегородской области увеличат субсидии для авиаперевозчиков

Согласно предложенным поправкам, в ближайшие два года на субсидирование межрегиональных перелетов из облбюджета будет выделено 355 млн рублей.

Согласно предложенным поправкам, в ближайшие два года на субсидирование межрегиональных перелетов из облбюджета будет выделено 355 млн рублей. Планируется субсидировать не все межрегиональные перелеты, а только те из них, которые, по мнению чиновников, «интересуют нижегородцев» - это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Уфа, Геленджик, Сочи и Челябинск.

В текущем году за счет средств федерального бюджета, а также Нижегородской области, Татарстана и Пермского края субсидировались перевозки из Нижнего Новгорода в Пермь, Краснодар и Казань.В перечень субсидируемых маршрутов в 2019 году были включены также авиаперевозки из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на Дону, но по этим маршрутам субсидии из бюджета Нижегородской области не предоставляются.