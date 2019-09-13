«Башкиравтодор» за год потерял 14% выручки, но вышел в прибыль

Крупный дорожный подрядчик Башкирии — АО «Башкиравтодор» (100% акций принадлежит республике) в 2018 году потерял 14% выручки, но вышел в прибыль, следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной kartoteka.ru. Выручка предприятия снизилась с 8,34 млрд до 7,17 млрд руб., при этом оно перестало быть убыточным. В 2017 году чистый убыток АО составил 996 млн руб. По результатам 2018 года предприятие получило 23,54 млн руб. чистой прибыли. Стоимость чистых активов АО за год увеличилась на 17%, с 1,45 млрд до 1,7 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году «Башкиравтодор» заключил 219 госконтрактов по ФЗ-44 на 4,2 млрд руб., в 2018 году 264 контрактов на 8,95 млрд руб.

«Башкиравтодор» специализируется на ремонте и содержании дорог. Имеет самую разветвленную сеть филиалов в республике. С начала года власти дважды докапитализировали предприятие, в результате чего его уставный капитал увеличился с 2,34 млрд до 4,22 млрд руб. Госвливания объяснялись необходимостью покупки новой техники для компании.

Ирина Самойлова, Влада Шипилова