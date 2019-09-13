Главу цеха в Казани оштрафовали за падение авиатехника с самолета

Суд оштрафовал главу цеха техобслуживания «КАПО Авиа» в казанском аэропорту на 10 тыс. руб. за то, что тот допустил падение авиатехника с крыла самолета Ил-76МД, передает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Авиатехник проводил ремонтные работы на крыле самолета. При этом у него было спецобуви. Кроме того, с ним не проводился инструктаж, а начальник цеха не контролировал ход работ, уточняет надзорный орган. В результате авиатехник поскользнулся и упал со стремянки. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

В итоге главу цеха технического обслуживания «КАПО АВИА» признали виновным в нарушении требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Он принес извинения потерпевшему и полностью возместил нанесенный в результате инцидента ущерб, говорится в сообщении прокуратуры.

"Ъ-Казань"