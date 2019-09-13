Что может 5G? МегаФон установил рекорд скорости

Оператор провел тест связи пятого поколения в России и достиг скорости 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне.

В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, голосовые и видеозвонки, а также загрузка тяжелых файлов. Например, три сезона «Игры престолов» в отличном качестве удалось загрузить всего за 3 минуты. Это значит, что даже в сидя в самолете перед взлетом, абонент может быстро загрузить фильм, если забыл это сделать заранее.

Как рассказали в пресс-службе оператора, это достижение – важный рубеж для развития технологии 5G в России и пока лучший результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычном смартфоне.

5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Он необходим для развития беспилотного транспорта, умных домов и городов, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Еще важнее, что это эффективный способ спасения человеческих жизней. Благодаря 5G врач высокой квалификации может через видеосеанс дистанционно наблюдать за происходящим и корректировать действия своего коллеги-хирурга, либо управлять вспомогательными приборами. Подобный кейс уже делали МегаФон и Huawei, когда с помощью 5G было дистанционно проведено УЗИ.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. При этом уже активно ведется подготовка к этому событию: помимо эксперимента со скоростями, МегаФон ранее провел первый международный видеозвонок и турнир по Dota2 c использованием 5G.

В МегаФоне, Sony и Nokia уверены, что результаты тестирования позволят выйти на новый уровень коммерческого внедрения 5G-продуктов и сервисов.