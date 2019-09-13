В Краснодаре произошел пожар на стройке по улице Карякина

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сегодня, 13 сентября, в 9:22на пульт краснодарских пожарных поступило сообщение о возгорании в строящемся жилом доме по улице Карякина. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю по оперативному реагированию Андрей Потахов, на место были организованы силы и средства спасателей по повышенному рангу пожара.

«По прибытию первого пожарного подразделения было обнаружено, что горение происходит на кровле строящегося 22-этажного жилого дома. Горит битум и строительные материалы на площади 20 квадратных метров», - рассказал господин Потахов.

По словам спасателя, горение было ликвидировано работниками объекта. В настоящее время на месте работают сотрудники надзорных ведомств по выяснению обстоятельств пожара.

Василий Хитрых