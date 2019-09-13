Ижевские газовики намерены обанкротить собственника Кизеловской ГРЭС

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» планирует обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК, собственник Сарапульской ТЭЦ в Удмуртии и Кизеловской ГРЭС в Пермском крае). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единый федеральный реестра сведений о банкротстве.

Просроченная дебиторская задолженность со стороны ГЭК перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» составляет 115 млн руб. «Интерфаксу» в пресс-службе газовой компании. При этом гендиректор и совладелец ГЭК Алексей Колесник сообщил, что не видит оснований для процедуры банкротства его компании.

«На сегодняшний день у нас нет ни одного исполнительного листа, у нас нет неисполненных судебных решений, мы никогда этого не допускали. Поэтому о каком банкротстве может идти речь? Пока идет суд (о взыскании долга - ИФ) - мы долги гасим»", - заявил господин Колесник.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ГЭК приобрела Сарапульскую ТЭЦ и Кизеловскую ГРЭС уже будучи убыточной. По итогам 2017 года, в котором они были приобретены, предприятие получило 443,7 млн рублей чистого убытка по РСБУ, что в 7,7 раз превышает показатель 2016 года.

2018 год ГЭК завершила с чистым убытком на уровне 179,7 млн рублей, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Губахинская энергетическая компания образована в 2013 году, является единой теплоснабжающей организацией в городах Губаха (Пермский край) и Сарапул (Удмуртия).До декабря 2017 года компания принадлежала ПАО «Т Плюс». В настоящее время ее совладельцами в равных долях являются Надежда Симонова и Алексей Колесник.

Кизеловская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1924 году, установленная электрическая мощность - 23,6 МВт, тепловая мощность - 231,9 Гкал/ч. Помимо основного вида топлива - природного газа, на Кизеловской ГРЭС также используется утилизационное топливо - коксовый газ.

Сарапульская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1944 году, установленная электрическая мощность - 10,7 МВт, тепловая мощность - 284,7 Гкал/ч. Основное топливо теплоэлектроцентрали - природный газ, резервное - мазут.