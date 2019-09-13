В Самаре экс-полицейский обвиняется в получении взятки щебнем на 36 тонн

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД УМВД по Самаре Алексея Тулина. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки путем вымогательства (ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 169, п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 169 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«С мая 2016 по март 2017 года Тулин получил от гендиректора ООО за беспрепятственное и своевременное согласование необходимой документации, а также неприменении им мер административной ответственности в случае выявления совершенных нарушений, канцелярские товары на общую сумму 54,4 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Силовики также выяснили, что с мая 2017 по май минувшего года обвиняемый получил от главы службы путей транспортного муниципального предприятия взятку. Она передавалась в несколько приемов в виде щебня массой минимум 36 т. Незаконное вознаграждение передавалось за попустительство по службе и непривлечение нарушителя к ответственности при ремонте трамвайных путей с выходом на дороги общего пользования. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в федеральный суд Советского района.

Георгий Портнов