Зампред правительства Ставрополья Ирина Кувалдина не войдет в новый состав

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина не войдет в новый состав, пока она находится под следствием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

«Проводились следственные действия в части превышения полномочий Ириной Владимировной Кувалдиной. Очень все просто. Ничего не меняется. Пока есть вопросы уголовных дел, пока нет суда, человек в команде Ставропольского края работать не будет, в состав следующего правительства не войдет», - передает издание слова главы региона.

По данным источника издания, в отношении госпожи Кувалдиной ведется проверка о превышении ею должностных полномочий и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Госпожа Кувалдина занимала должность заместителя председателя правительства Ставропольского края с 15 октября 2013 года.

Дарья Голякова