Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников переизбран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Решение принято на очередной отчетно-выборной конференции СПП.

Виктор Рашников возглавляет объединение с 1998 года. Он также является членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Говоря о задачах на ближайшие четыре года, президент СПП отметил, что они будут связаны с реализацией нацпроектов.