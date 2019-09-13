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Виктор Рашников переизбран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников переизбран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Решение принято на очередной отчетно-выборной конференции СПП.

Виктор Рашников возглавляет объединение с 1998 года. Он также является членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Говоря о задачах на ближайшие четыре года, президент СПП отметил, что они будут связаны с реализацией нацпроектов.

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