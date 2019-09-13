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Фото: Архив пресс-службы

Lumene делают акцент на экологичности упаковки

К 2025 году финская косметическая компания Lumene планирует усовершенствовать упаковку и использовать ее для повторной переработки. В дополнение к этому Lumene заявляет, что будет использовать картонный материал, сертифицированный организациями FSC и PEFC, или переработанный картон для транспортных коробок. Нововведения компании уже коснулись ряда линий — так, в Lumene Nordic Rituals [Harmonia] ночной восстанавливающий крем Kaamos уже упакован в заявленную экологичную коробку. Крем на 98% состоит из натуральных ингредиентов и на 100% является веганским продуктом.

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