Скульптурную композицию «Дядя Степа милиционер» восстановят эксперты из Москвы

Жители Самары пожаловались в соцсетях на повреждение скульптурной композиции «Дядя Степа милиционер». Впоследствии оказалось, что расшатался анкер одной из пяти малых скульптур объекта. Он будет восстановлен. Об этом сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Памятник в 2015 году устанавливали именно московские специалисты. В понедельник они как раз приезжают в Самару, чтобы укрепить памятник Шостаковичу и сменить там таблички с временных на металлические. Заодно и Дядю Степу (а точнее, пионера у его ног) починят»,– говорится в сообщении.

Автором скульптуры в честь героя произведения советского автора Сергея Михалкова выступил Зураб Церетели. Она установлена на перекрестке улиц Ленинградской и Молодогвардейской.

Георгий Портнов