Новая комиссия в общественной палате Челябинской области займется патриотическим воспитанием

В общественной палате Челябинской области создана новая комиссия, она займется патриотическим воспитанием и ветеранским наставничеством. За создание нового подразделения единогласно проголосовали все члены ОП, сообщает пресс-служба палаты.

Возглавит новую комиссию член общественной палаты Челябинской области, председатель совета «Урало-Сибирского Дома Знаний» Елена Скорнякова. «В планах общественников – реализация проектов, связанных с датами военной истории Южного Урала и сохранением памяти о земляках-героях»,- рассказали в региональной ОП.

В структуре общественной палаты Челябинской области действуют восемь комиссий, новое подразделение станет девятым.